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"Піксель" залишається: Міноборони роз'яснило про новий камуфляж 5 серпня 2025

Київ • УНН

 • 1526 перегляди

Міноборони закупить пробні партії речового майна у новому маскувальному малюнку ММ-25, що є українським аналогом "мультикама". Це доповнення до чинного "пікселя" ММ-14, а не його заміна.

"Піксель" залишається: Міноборони роз'яснило про новий камуфляж

"Піксель" залишається, але з’являється додатковий варіант камуфляжу - у відповідь на запити військових будуть закуплені пробні партії речового майна у новому маскувальному малюнку ММ-25, роз'яснили у Міноборони у вівторок, пише УНН.

Наразі не йдеться про повну заміну чинного малюнка ММ-14 ("піксель") на ММ-25. Новий візерунок розглядається як додатковий колір, подібно до вже дозволених варіантів - "олива", "койот" чи ММ-16Ф

- вказали у Міноборони.

Деталі

Ще в червні 2025 року Міноборони, за запитом Головнокомандувача ЗСУ та зверненнями військових, як повідомляється, затвердило зразки нового малюнка для речового майна - ММ-25. Його вже називають українським аналогом "мультикама".

За даними Міноборони, уже оголошено закупівлю пробних партій у новому камуфляжі - по 20 тисяч одиниць.

"Це додатковий варіант, а не заміна ММ-14", - наголосили у Міноборони.

Центральне управління розвитку матеріального забезпечення, як вказано, оновило Технічну специфікацію. "Виробники вже знайомляться з новими стандартами", - ідеться у повідомленні.

Міноборони впровадило нові стандарти якості форми для ЗСУ24.10.24, 19:08 • 19660 переглядiв

Юлія Шрамко

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