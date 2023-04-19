Подтопления все еще есть в восьми областях, но поднятие уровня воды в реках замедлилось - ГСЧС

Детали

По информации гидрометцентра, наблюдается сезонное поднятие уровня воды в пределах рек Вить, Днепр, Десна, Сейм, Сож, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Ровенской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областей.

"В настоящее время гидрологическая ситуация контролируемая. Наблюдается тенденция по снижению темпа поднятия уровня воды в реках на севере страны", - указали в ГСЧС.

Остаются подтоплеными 1 тыс. 618 домохозяйства (Черниговская – 488, Кировоградская – 323, Днепропетровская – 337, Киевская – 210, Черкасская – 153 и Полтавская – 107) и 340 домов (Днепропетровская – 182, Кировоградская – 87, Черкасская – 40, Черниговская – 29 и Полтавская - 2). В Днепропетровской, Волынской, Ровенской, Черкасской и Полтавской областях подтоплено 21 тыс. 100 га сельскохозяйственных угодий. Нарушено транспортное сообщение до 30 населенных пунктов: Черниговская – 29 и Киевская – 1.

"Гидрологическая ситуация находится на усиленном контроле ГСЧС", - указали в ведомстве.

Напомним

В Хмельницкой области опасаются подтоплений из-за высокой водности Днестровского водохранилища.