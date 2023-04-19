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Підтоплення все ще є у восьми областях, але підняття рівня води у річках уповільнилося - ДСНС

Підтоплення все ще є у восьми областях, але підняття рівня води у річках уповільнилося - ДСНС

Київ • УНН

 • 575645 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Підтоплення на тлі весняного водопілля на сьогоднішній ранок фіксують у восьми областях України, у 5 областях зачепило будинки. Про це повідомляє ДСНС України, пише УНН.

Деталі

За інформацією гідрометцентру, спостерігається сезонне підняття рівня води у межах річок Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Кіровоградської, Рівненської, Полтавської, Черкаської та Чернігівської областей.

"На даний час гідрологічна ситуація контрольована. Спостерігається тенденція щодо зниження темпу підняття рівня води у річках на півночі країни", - вказали у ДСНС.

Залишаються підтоплені 1 тис. 618 дворогосподарства (Чернігівська – 488, Кіровоградська – 323, Дніпропетровська – 337, Київська – 210, Черкаська – 153 та Полтавська – 107) та 340 будинків (Дніпропетровська – 182, Кіровоградська – 87, Черкаська – 40, Чернігівська – 29 та Полтавська - 2). У Дніпропетровській, Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавській областях підтоплено 21 тис. 100 га сільськогосподарських угідь. Порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів: Чернігівська – 29 та Київська – 1.

"Гідрологічна ситуація перебуває на посиленому контролі ДСНС", - вказали у відомстві.

Нагадаємо

На Хмельниччині побоюються підтоплень через високу водність Дністровського водосховища.

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