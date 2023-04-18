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На Хмельниччині побоюються підтоплень через високу водність Дністровського водосховища

На Хмельниччині побоюються підтоплень через високу водність Дністровського водосховища

Київ • УНН

 • 728245 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Жителів територіальних громад Кам’янець-Подільського району Хмельницької області, прилеглих до Дністровського водосховища, попередили, що з водосховища здійснюють екологічний попуск води, щоб запобігти ймовірним підтопленням. Про це інформує УНН, посилаючись на Telegram Хмельницької ОВА.

Цитата

"У зв’язку із випаданням короткочасних, але досить інтенсивних зливових опадів підвищилась водність Дністровського водосховища. З метою зменшення шкідливої дії води на території громад, недопущення або мінімізації наслідків можливого підтоплення проводять ряд заходів, зокрема екологічний попуск з Дністровського водосховища", - йдеться в повідомленні.

Деталі

У ОВА пояснили, що від даного попуску залежить наповнення природних нерестовищ Нижнього Дністра та Дністровського лиману та ефективний нерест водних біоресурсів.

Доповнення

Гідрометеорологічний центр повідомив, що наразі спостерігається сезонне підняття рівня води в межах річок Дніпро, Десна, Сейм, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Рівненської, Полтавської, Черкаської та Чернігівської областей.

Нагадаємо

Через весняні паводки на Кременчуцькій гідроелектростанції стулку, яку не відкривали з 1974 року, відкриють для спуску води та зменшення її рівня у водосховищі.

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