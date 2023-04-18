В Хмельницкой области опасаются подтоплений из-за высокой водности Днестровского водохранилища

Цитата

"В связи с выпадением кратковременных, но достаточно интенсивных ливневых осадков повысилась водность Днестровского водохранилища. С целью уменьшения вредного действия воды на территории громад, недопущения или минимизации последствий возможного подтопления проводят ряд мероприятий, в том числе экологический попуск с Днестровского водохранилища", - говорится в сообщении.

Детали

В ОВА объяснили, что от данного попуска зависит наполнение природных нерестилищ Нижнего Днестра и Днестровского лимана и эффективный нерест водных биоресурсов.

Дополнение

Гидрометеорологический центр сообщил, что в настоящее время наблюдается сезонное поднятие уровня воды в пределах рек Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Ровенской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областей.

Напомним

Из-за весенних паводков на Кременчугской гидроэлектростанции створку, которую не открывали с 1974 года, откроют для спуска воды и уменьшения ее уровня в водохранилище.