В Хмельницкой области опасаются подтоплений из-за высокой водности Днестровского водохранилища
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Жителей территориальных громад Каменец-Подольского района Хмельницкой области, прилегающих к Днестровскому водохранилищу, предупредили, что из водохранилища осуществляют экологический попуск воды, чтобы предотвратить вероятные подтопления. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на Telegram Хмельницкой ОВА.
Цитата
"В связи с выпадением кратковременных, но достаточно интенсивных ливневых осадков повысилась водность Днестровского водохранилища. С целью уменьшения вредного действия воды на территории громад, недопущения или минимизации последствий возможного подтопления проводят ряд мероприятий, в том числе экологический попуск с Днестровского водохранилища", - говорится в сообщении.
Детали
В ОВА объяснили, что от данного попуска зависит наполнение природных нерестилищ Нижнего Днестра и Днестровского лимана и эффективный нерест водных биоресурсов.
Дополнение
Гидрометеорологический центр сообщил, что в настоящее время наблюдается сезонное поднятие уровня воды в пределах рек Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Ровенской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областей.
Напомним
Из-за весенних паводков на Кременчугской гидроэлектростанции створку, которую не открывали с 1974 года, откроют для спуска воды и уменьшения ее уровня в водохранилище.