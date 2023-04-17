Вперше за 50 років на Кременчуцькій ГЕС відкриють третю стулку через весняний паводок
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Через весняні паводки стулку на Кременчуцькій гідроелектростанції, яку не відкривали з 1974 року, буде відкрито для спуску води та зменшення її рівня в Кременчуцькому водосховищі, повідомив на брифінгу начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік, пише УНН.
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"Можу вам повідомити, що сьогодні для зменшення рівня води у верхній частині Кременчуцького водосховища буде відкрита третя створка на ГЕС. Вона не відкривалася з 1974 року. Це означає, що вода з верхньої частини Кременчуцького водосховища буде спускатись вниз, а далі спускатися Кам’янською ГЕС по нижній частині Дніпра", – розповів начальник Кременчуцької РВА.
Він пояснив, що це пов'язано з настанням весняного паводка такого рівня, який не спостерігали останні сім років. Наразі рівень води високий у всіх річках Кременчуцького району – в Дніпрі, Хоролі, Пселі, Сулі. Однією з причин підтоплення низин Лєднік назвав велику забудованість на захисних смугах, у межах яких будуватись не можна.
КРВА отримуватиме оперативну інформацію щодо рівня води щогодини, бо очікується так звана чужа вода - яка ще не дійшла з території білорусі, де її рівень в річках теж дуже високий.
"Зараз вона ще не прийшла, але ситуація залишається контрольована", – запевнив Лєднік.
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