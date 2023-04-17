Впервые за 50 лет на Кременчугской ГЭС откроют третью створку из-за весеннего паводка

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"Могу вам сообщить, что сегодня для уменьшения уровня воды в верхней части Кременчугского водохранилища будет открыта третья створка на ГЭС. Она не открывалась с 1974 года. Это означает, что вода из верхней части Кременчугского водохранилища будет спускаться вниз, а дальше спускаться Каменской ГЭС по нижней части Днепра", – рассказал начальник Кременчугской РВА.

Он объяснил, что это связано с наступлением весеннего паводка такого уровня, который не наблюдали последние семь лет. Сейчас уровень воды высокий во всех реках Кременчугского района – в Днепре, Хороле, Пселе, Суле. Одной из причин подтопления низин Ледник назвал большую застроенность на защитных полосах, в пределах которых строиться нельзя.

КРВА будет получать оперативную информацию об уровне воды каждый час, потому что ожидается так называемая чужая вода - которая еще не дошла из территории беларуси, где ее уровень в реках тоже очень высокий.

"Сейчас она еще не пришла, но ситуация остается контролируемой", – заверил Ледник.

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