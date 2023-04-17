Впервые за 50 лет на Кременчугской ГЭС откроют третью створку из-за весеннего паводка

ukru
Эксклюзив
12:17 • 11345 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

10:03 • 99648 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

08:24 • 129254 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 119115 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 133393 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 116384 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 130992 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 125300 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 109013 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 102744 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

14 марта, 02:47 • 123421 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

14 марта, 03:43 • 135061 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

14 марта, 04:48 • 117424 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

14 марта, 05:01 • 119989 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

09:07 • 115448 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 212106 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 242728 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 182160 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 187990 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 223649 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 199 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 74864 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 111500 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 119634 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 135174 просмотра
Актуальное
Впервые за 50 лет на Кременчугской ГЭС откроют третью створку из-за весеннего паводка

Впервые за 50 лет на Кременчугской ГЭС откроют третью створку из-за весеннего паводка

Киев • УНН

 • 1864984 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Из-за весенних паводков створка на Кременчугской гидроэлектростанции, которую не открывали с 1974 года, будет открыта для спуска воды и уменьшения ее уровня в Кременчугском водохранилище, сообщил на брифинге начальник Кременчугской районной военной администрации Олег Ледник, пишет УНН.

Цитата

"Могу вам сообщить, что сегодня для уменьшения уровня воды в верхней части Кременчугского водохранилища будет открыта третья створка на ГЭС. Она не открывалась с 1974 года. Это означает, что вода из верхней части Кременчугского водохранилища будет спускаться вниз, а дальше спускаться Каменской ГЭС по нижней части Днепра", – рассказал начальник Кременчугской РВА.

Он объяснил, что это связано с наступлением весеннего паводка такого уровня, который не наблюдали последние семь лет. Сейчас уровень воды высокий во всех реках Кременчугского района – в Днепре, Хороле, Пселе, Суле. Одной из причин подтопления низин Ледник назвал большую застроенность на защитных полосах, в пределах которых строиться нельзя.

КРВА будет получать оперативную информацию об уровне воды каждый час, потому что ожидается так называемая чужая вода - которая еще не дошла из территории беларуси, где ее уровень в реках тоже очень высокий.

"Сейчас она еще не пришла, но ситуация остается контролируемой", – заверил Ледник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Поднятие уровня воды в реках наблюдается на территории 8 областей

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоКриминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы