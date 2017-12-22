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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 38839 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Оснований для колебания курса гривны в 2018 году нет - Гройсман

Киев • УНН

 • 16048 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Объективных оснований для колебания курса гривны в следующем году нет. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время итоговой пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Оснований для колебания курса гривны в 2018 году нет - Гройсман

"Те колебания курса, которые мы сейчас видим, являются сезонными. В январе, как и обычно, произойдет стабилизация. Прогнозный курс, заложенный в бюджете, - это прогноз. Это не значит, что он оправдается. Объективных оснований для колебаний нет", - отметил он.

Отметим, в госбюджете на следующий год заложен курс доллара в 29,3 грн за доллар, с возможным повышением в конце года до 30,1 грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Минфине считают курс в 30 грн за доллар реалистичным

Как сообщал УНН, на 22 декабря официальный курс гривны установлен на уровне 27,86 грн/доллар.

Украинские Национальные Новости

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