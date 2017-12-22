Оснований для колебания курса гривны в 2018 году нет - Гройсман

"Те колебания курса, которые мы сейчас видим, являются сезонными. В январе, как и обычно, произойдет стабилизация. Прогнозный курс, заложенный в бюджете, - это прогноз. Это не значит, что он оправдается. Объективных оснований для колебаний нет", - отметил он.

Отметим, в госбюджете на следующий год заложен курс доллара в 29,3 грн за доллар, с возможным повышением в конце года до 30,1 грн.

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Как сообщал УНН, на 22 декабря официальный курс гривны установлен на уровне 27,86 грн/доллар.