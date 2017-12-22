Підстав для коливання курсу гривні у 2018 році немає – Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Об’єктивних підстав для коливання курсу гривні наступного року немає. Про це заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час підсумкової прес-конференції передає УНН.
“Ті коливання курсу, які ми зараз бачимо, є сезонними. У січні, як і зазвичай, відбудеться стабілізація. Прогнозний курс, закладений у бюджеті, — це прогноз. Це не означає, що він виправдається. Об’єктивних підстав для коливань немає”, — зауважив він.
Зазначимо, у Держбюджеті на наступний рік закладено курс долара у 29,3 грн за долар, із можливим підвищенням наприкінці року до 30,1 грн.
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Як повідомляв УНН, на 22 грудня офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,86 грн/долар.