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Подрядчика заподозрили в краже выделенных на ремонт больницы денег

Киев • УНН

 • 10709 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Черкасская местная прокуратура сообщила директору строительной фирмы-подрядчика и его сообщнику о подозрении в присвоении почти 1 миллиона гривен бюджетных средств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

Подрядчика заподозрили в краже выделенных на ремонт больницы денег

Согласно сообщению, следователи установили, что директор одного из частных предприятий вместе с сообщником благодаря заведомо составленным ложным официальным документам, присвоил бюджетные средствами на общую сумму 962 тысяч гривен, которые были выделены на ремонт одного из черкасских лечебных учреждений.

Служащему сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК, его пособнику - ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366 УК. Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Ранее УНН сообщал, что в Киеве директор предприятия присвоил 2,4 млн грн бюджетных средств.

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