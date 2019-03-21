Подрядчика заподозрили в краже выделенных на ремонт больницы денег
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Черкасская местная прокуратура сообщила директору строительной фирмы-подрядчика и его сообщнику о подозрении в присвоении почти 1 миллиона гривен бюджетных средств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.
Согласно сообщению, следователи установили, что директор одного из частных предприятий вместе с сообщником благодаря заведомо составленным ложным официальным документам, присвоил бюджетные средствами на общую сумму 962 тысяч гривен, которые были выделены на ремонт одного из черкасских лечебных учреждений.
Служащему сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК, его пособнику - ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366 УК. Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.
Ранее УНН сообщал, что в Киеве директор предприятия присвоил 2,4 млн грн бюджетных средств.