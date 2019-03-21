Подрядчика заподозрили в краже выделенных на ремонт больницы денег

Согласно сообщению, следователи установили, что директор одного из частных предприятий вместе с сообщником благодаря заведомо составленным ложным официальным документам, присвоил бюджетные средствами на общую сумму 962 тысяч гривен, которые были выделены на ремонт одного из черкасских лечебных учреждений.

Служащему сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК, его пособнику - ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366 УК. Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Ранее УНН сообщал, что в Киеве директор предприятия присвоил 2,4 млн грн бюджетных средств.