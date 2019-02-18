У Києві директор підприємства привласнив 2,4 млн грн бюджетних коштів

“Слідчі поліції Києва встановили, що чоловік присвоїв гроші, підробивши службову документацію. За скоєне йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі”, — йдеться у повідомленні правоохоронців.

Повідомляється, що фігурант — 40-річний киянин, засновник та директор одного із підприємств столиці.

“Декілька років тому дана організація виграла тендер на будівництво гідровузла в одному із районів Києва. Будучи службовою особою, чоловік підробив офіційну документацію, вказавши в ній завищені об’єми та вартість виконання робіт”, — пояснюють у прес-службі.

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Кошти на оплату послуг підприємства надходили від замовника зі спеціального фонду міського бюджету.

“Всього впродовж двох років за попередньою змовою із іншими особами, використовуючи своє службове становище, зловмисник привласнив 2,4 млн гривень, а роботи зі спорудження гідровузла так і не завершили”, — резюмують у прес-центрі Нацполіції.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Матеріали провадження скеровано до суду.

Як повідомляв УНН, бухгалтера одного з підприємств судитимуть за систематичне привласнення коштів підприємства, на якому він працював. Всього бухгалтер привласнив більше мільйона гривень.