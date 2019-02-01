Директор школи заробляв на "працівниці", яка давно виїхала за кордон

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Директор навчального закладу влаштував на роботу жінку, яка майже десять років тому виїхала з України, і отримував за неї зарплатню. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Тернопільської області.

"Теребовлянською місцевою прокуратурою розпочато кримінальне провадження стосовно керівника навчального закладу, що підробив документи та отримував зарплатню за працівника, що лише числився на роботі", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, керівник закладу освіти, знаючи що місцева жителька ще у 2010 році покинула територію України та виїхала закордон, без її згоди працевлаштував у школі та видав відповідний наказ про прийняття на роботу.

"Упродовж 4 років щодо особи, яка перебувала за межами України, проставлялись відповідні відмітки у табелі обліку робочого часу та нараховувалася заробітна плата. Загалом керівником закладу привласнено понад 25 тисяч грн чужої зарплатні", - зазначили у відомстві.

Триває досудове слідство за ч.1 ст. 191 КК України - привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Нагадаємо, працівниця банку привласнила понад 35 тисяч гривень клієнтів.

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