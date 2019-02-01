Директор школи заробляв на "працівниці", яка давно виїхала за кордон

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Директор навчального закладу влаштував на роботу жінку, яка майже десять років тому виїхала з України, і отримував за неї зарплатню. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Тернопільської області.