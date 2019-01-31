Працівниця банку привласнила понад 35 тисяч грн клієнтів банку

"Розслідуванням встановлено, що впродовж 2012-2017 років –службова особа однієї з банківських установ, розуміючи протиправний характер та значення своїх дій, умисно, з корисливих мотивів, без відома та згоди клієнтів банку здійснювала незаконні дії щодо розпорядження коштами, які перебували на їх депозитних рахунках. У час сплати відсотків чи депозиту вибраного депозитного рахунку, жінка спрямовувала кошти на відкритий рахунок своєї матері, чи на свій особистий рахунок, а не фактичному власнику рахунку. На даний час відомо про привласнення нею коштів понад 35 283,96 грн, чим завдано збитків банківській установі на зазначену суму", - йдеться у повідомленні.

Наразі триває слідство у кримінальному провадженні за ч. 2, ч. 3 ст. 191, ч. 1, ч. 2 ст. 200, ч. 1,ч. 3 ст. 362 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, незаконні дії з документами на переказ (підробка), вчинена повторно, вчинення несанкціонованих змін інформації, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, особою, яка має право доступу до неї, вчинені повторно).

Нагадаємо, Служба безпеки України в Одесі викрила на хабарах одного з керівників державного банку разом з його підлеглим.



