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Працівниця банку привласнила понад 35 тисяч грн клієнтів банку

Працівниця банку привласнила понад 35 тисяч грн клієнтів банку

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Прокуратурою Тернополя повідомлено про підозру працівниці банку, яка привласнила кошти клієнтів на суму понад 35 тисяч гривень. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області, передає УНН.

"Розслідуванням встановлено, що впродовж 2012-2017 років –службова особа однієї з банківських установ, розуміючи протиправний характер та значення своїх дій, умисно, з корисливих мотивів, без відома та згоди клієнтів банку здійснювала незаконні дії щодо розпорядження коштами, які перебували на їх депозитних рахунках. У час сплати відсотків чи депозиту вибраного депозитного рахунку, жінка спрямовувала кошти на відкритий рахунок своєї матері, чи на свій особистий рахунок, а не фактичному власнику рахунку. На даний час відомо про привласнення нею коштів понад 35 283,96 грн, чим завдано збитків банківській установі на зазначену суму", - йдеться у повідомленні.

Наразі триває слідство у кримінальному провадженні за ч. 2, ч. 3 ст. 191, ч. 1, ч. 2 ст. 200, ч. 1,ч. 3 ст. 362 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, незаконні дії з документами на переказ (підробка), вчинена повторно, вчинення несанкціонованих змін інформації, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, особою, яка має право доступу до неї, вчинені повторно).

Нагадаємо, Служба безпеки України в Одесі викрила на хабарах одного з керівників державного банку разом з його підлеглим.

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