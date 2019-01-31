Работница банка присвоила более 35 тысяч грн клиентов банка

"Расследованием установлено, что в течение 2012-2017 годов служащее лицо одного из банковских учреждений, понимая противоправный характер и значение своих действий, умышленно, из корыстных побуждений, без ведома и согласия клиентов банка осуществляла незаконные действия по распоряжению средствами, которые находились на их депозитных счетах. В уплате процентов или депозита выбранного депозитного счета, женщина направляла средства на открытый счет своей матери, или на свой личный счет, а не фактическому владельцу счета. В настоящее время известно о присвоении ею средств более 35 283,96 грн, чем нанесла ущерб банковскому учреждению на указанную сумму", - говорится в сообщении.

Ведется следствие в уголовном производстве по ч. 2, ч. 3 ст. 191, ч. 1, ч. 2 ст. 200, ч. 1, ч. 3 ст. 362 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное повторно, незаконные действия с документами на перевод (подделка), совершенная повторно, совершение несанкционированных изменений информации, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, лицом, имеющим право доступа к ней, совершенные повторно).

Напомним, Служба безопасности Украины в Одессе разоблачила на взятках одного из руководителей государственного банка вместе с подчиненным.



