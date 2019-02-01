Директор школы зарабатывал на "работнице", которая давно уехала за границу
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Директор учебного заведения устроил на работу женщину, которая почти десять лет назад уехала из Украины, и получал за нее зарплату. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Тернопольской области.
"Теребовлянской местной прокуратурой начато уголовное производство в отношении руководителя учебного заведения, который подделал документы и получал зарплату за работника, который только числился на работе", - говорится в сообщении.
По данным следствия, руководитель учебного заведения, зная, что местная жительница еще в 2010 году покинула территорию Украины и выехала за границу, без ее согласия трудоустроил в школе и издал соответствующий приказ о принятии на работу.
"В течение 4 лет в отношении лица, находившегося за пределами Украины, проставлялись соответствующие отметки в табеле учета рабочего времени и начислялась заработная плата. В общем руководителем учреждения присвоено более 25 тысяч грн чужой зарплаты", - отметили в ведомстве.
Продолжается досудебное следствие по ч.1 ст. 191 УК Украины - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.
Напомним, сотрудница банка присвоила более 35 тысяч гривен клиентов.