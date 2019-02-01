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Директор школы зарабатывал на "работнице", которая давно уехала за границу

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 февраля. УНН. Директор учебного заведения устроил на работу женщину, которая почти десять лет назад уехала из Украины, и получал за нее зарплату. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Тернопольской области.

"Теребовлянской местной прокуратурой начато уголовное производство в отношении руководителя учебного заведения, который подделал документы и получал зарплату за работника, который только числился на работе", - говорится в сообщении.

По данным следствия, руководитель учебного заведения, зная, что местная жительница еще в 2010 году покинула территорию Украины и выехала за границу, без ее согласия трудоустроил в школе и издал соответствующий приказ о принятии на работу.

"В течение 4 лет в отношении лица, находившегося за пределами Украины, проставлялись соответствующие отметки в табеле учета рабочего времени и начислялась заработная плата. В общем руководителем учреждения присвоено более 25 тысяч грн чужой зарплаты", - отметили в ведомстве.

Продолжается досудебное следствие по ч.1 ст. 191 УК Украины - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Напомним, сотрудница банка присвоила более 35 тысяч гривен клиентов.

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