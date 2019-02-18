Бухгалтера судитимуть за крадіжку грошей власного підприємства
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Бухгалтера одного з підприємств судитимуть за систематичне привласнення коштів підприємства, на якому він працював. Всього бухгалтер привласнив більше мільйона гривень, передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Київської області.
Зазначається, що підозрюваний в період 2016-2018 років за допомогою електронного ключа до рахунку проводив грошові перекази на підставі неіснуючих договорів. Кошти надходили на рахунок іншого підприємства, з якого він їх забирав собі.
Всього за два роки бухгалтер незаконно привласнив близько 1,5 млн грн.
Підозрюваному загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна та забороною займати певні посади.
Як повідомляв УНН, у Києві передали до суду справу бухгалтера поліції, з вини якого у 2015 році установа втратила понад 2 млн грн. Слідству не вдалось встановити, хто саме заволодів грошима.