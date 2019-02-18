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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 126365 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117628 просмотра

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Бухгалтера будут судить за кражу денег собственного предприятия

Бухгалтера будут судить за кражу денег собственного предприятия

Киев  •  УНН

 • 8292 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Бухгалтера одного из предприятий будут судить за систематическое присвоение средств предприятия, на котором он работал. Всего бухгалтер присвоил более миллиона гривен, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

Отмечается, что подозреваемый в период 2016-2018 годов с помощью электронного ключа к счету проводил денежные переводы на основании несуществующих договоров. Средства поступали на счет другого предприятия, с которого он их забирал себе.

Всего за два года бухгалтер незаконно присвоил около 1,5 млн грн.

Подозреваемому грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности.

Как сообщал УНН, в Киеве передали в суд дело бухгалтера полиции, по вине которого в 2015 году учреждение потеряло более 2 млн грн. Следствию не удалось установить, кто именно завладел деньгами.

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