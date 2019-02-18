В Киеве директор предприятия присвоил 2,4 млн грн бюджетных средств
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Директор столичного предприятия предстанет перед судом за присвоение почти 2,4 млн грн бюджетных средств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Украины.
"Следователи полиции Киева установили, что мужчина присвоил деньги, подделав служебную документацию. За содеянное ему грозит до двенадцати лет лишения свободы", - говорится в сообщении правоохранителей.
Сообщается, что фигурант - 40-летний киевлянин, основатель и директор одного из предприятий столицы.
"Несколько лет назад данная организация выиграла тендер на строительство гидроузла в одном из районов Киева. Будучи должностным лицом, мужчина подделал официальную документацию, указав в ней завышенные объемы и стоимость выполнения работ", - объясняют в пресс-службе.
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Средства на оплату услуг предприятия поступали от заказчика из специального фонда городского бюджета.
"Всего в течение двух лет по предварительному сговору с другими лицами, используя свое служебное положение, злоумышленник присвоил 2,4 млн гривен, а работы по сооружению гидроузла так и не завершили", - резюмируют в пресс-центре Нацполиции.
Сейчас фигуранту сообщено о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Материалы производства направлены в суд.
Как сообщал УНН, бухгалтера одного из предприятий будут судить за систематическое присвоение средств предприятия, на котором он работал. Всего бухгалтер присвоил более миллиона гривен.