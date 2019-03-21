Підрядника запідозрили у крадіжці виділених на ремонт лікарні грошей
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Черкаська місцева прокуратура повідомила директору будівельної фірми-підрядника та його спільнику про підозру у привласненні майже 1 мільйона гривень бюджетних коштів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури області.
Згідно із повідомленням, слідчі встановили, що директор одного з приватних підприємств разом зі спільником завдяки завідомо складеним неправдивим офіційним документам, привласнив бюджетні коштами на загальну суму 962 тисячі гривень, які були виділені на ремонт одного з черкаських лікувальних закладів.
Службовцю повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 ККУ, його пособнику - ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 366 ККУ. Обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.
Раніше УНН повідомляв, що у Києві директор підприємства привласнив 2,4 млн грн бюджетних коштів.