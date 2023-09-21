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Подразделения "Гвардии наступления" продвинулись вглубь обороны россиян на Мелитопольском направлении

Подразделения "Гвардии наступления" продвинулись вглубь обороны россиян на Мелитопольском направлении

Киев • УНН

 • 137263 просмотра

КИЕВ. 21 сентября. УНН. На Мелитопольском направлении подразделения «Гвардии наступления» продвинулись вглубь обороны россиян, а также по фронту, несмотря на мощное сопротивление и минирование, сообщил исполняющий обязанности директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович, передает УНН со ссылкой на Military Media Center.

Детали

На Мелитопольском направлении подразделения бригад «Гвардии наступления» Национальной гвардии вытесняют оккупантов с позиций и закрепляются на достигнутых рубежах, несмотря на мощное сопротивление россиян.

Цитата

"Несмотря на плотное минирование и инженерное оборудование, а также мощное сопротивление оккупантов, наши подразделения имели частичный успех, продвинулись как в глубину обороны врага, так и по фронту", - сообщил Уршалович.

Дополнение

Силы обороны отбили контратаки российских войск на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. Продолжают наступательную операцию на южном фланге вблизи Бахмута. Силы обороны имеют успехи вблизи Андреевки, Одрадовки и Курдюмовки.

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 274 470 человек, 4638 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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