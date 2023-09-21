Генштаб: кількість знищених окупантів перевищила 274 тисячі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 274 470 осіб, 4638 танків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 21.09.2023 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 274 470 (+490) осіб,
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- танків ‒ 4638 (+3),
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- бойових броньованих машин ‒ 8883 (+15),
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- артилерійських систем – 6137 (+41),
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- РСЗВ – 781 (+2),
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- засобів ППО ‒ 528 (+2),
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- літаків – 315 (+0),
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- гелікоптерів – 316 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4850 (+29),
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- крилатих ракет ‒ 1479 (+0),
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- кораблів/катерів ‒ 20 (+0),
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- підводних човнів - 1 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 8670 (+37),
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- спеціальної техніки ‒ 911 (+5).
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Доповнення
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