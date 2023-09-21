Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 274 тысячи

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 274 470 человек, 4638 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.