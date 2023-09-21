Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 274 тысячи
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 274 470 человек, 4638 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 21.09.2023 ориентировочно составляли:
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- личного состава - около 274 470 (+490) человек,
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- танков - 4638 (+3),
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- боевых бронированных машин - 8883 (+15),
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- артиллерийских систем – 6137 (+41),
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- РСЗВ – 781 (+2),
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- средств ПВО - 528 (+2),
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- самолетов – 315 (+0),
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- вертолетов – 316 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4850 (+29),
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- крылатых ракет - 1479 (+0),
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- кораблей/катеров - 20 (+0),
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- подводных лодок - 1 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн – 8670 (+37),
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- специальной техники - 911 (+5).
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Дополнение
Украинская авиация нанесла 15 ударов по врагу.