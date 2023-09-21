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Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 274 тысячи

Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 274 тысячи

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 сентября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 274 470 человек, 4638 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 21.09.2023 ориентировочно составляли:

  • личного состава - около 274 470 (+490) человек,
  • танков - 4638 (+3),
  • боевых бронированных машин - 8883 (+15),
  • артиллерийских систем – 6137 (+41),
  • РСЗВ – 781 (+2),
  • средств ПВО - 528 (+2),
  • самолетов – 315 (+0),
  • вертолетов – 316 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4850 (+29),
  • крылатых ракет - 1479 (+0),
  • кораблей/катеров - 20 (+0),
  • подводных лодок - 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 8670 (+37),
  • специальной техники - 911 (+5).

Дополнение

Украинская авиация нанесла 15 ударов по врагу.

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