Українська авіація завдала 15 ударів по ворогу - Генштаб

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"Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 5 - по зенітно-ракетним комплексам противника", - йдеться у повідомленні.

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У Генштабі додають, що підрозділами ракетних військ уражено 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 11 артилерійських засобів, зенітно-ракетний комплекс “Стріла-10” та станцію РЕБ противника.

Також протягом минулої доби відбулося 23 бойових зіткнення.

Нагадаємо

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 20 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.