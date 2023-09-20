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Українська авіація завдала 20 ударів по ворогу - Генштаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 20 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Про це повідомив Генштаб, передає УНН.

Цитата

"Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 1 удару по пункту управління, 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 - по зенітно-ракетним комплексам противника", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

У Генштабі додають, що підрозділами ракетних військ уражено 3 пункти управління, зенітно-ракетний комплекс, 9 артилерійських засобів, 1 склад боєприпасів та станцію РЕБ противника. 

Протягом минулої доби відбулося 24 бойових зіткнення. 

Нагадаємо

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

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