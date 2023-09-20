Українська авіація завдала 20 ударів по ворогу - Генштаб

Цитата

"Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 1 удару по пункту управління, 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 - по зенітно-ракетним комплексам противника", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

У Генштабі додають, що підрозділами ракетних військ уражено 3 пункти управління, зенітно-ракетний комплекс, 9 артилерійських засобів, 1 склад боєприпасів та станцію РЕБ противника.

Протягом минулої доби відбулося 24 бойових зіткнення.

Нагадаємо

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.