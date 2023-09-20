Українська авіація завдала 20 ударів по ворогу - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 20 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Про це повідомив Генштаб, передає УНН.
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"Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 1 удару по пункту управління, 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 - по зенітно-ракетним комплексам противника", - йдеться у повідомленні.
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У Генштабі додають, що підрозділами ракетних військ уражено 3 пункти управління, зенітно-ракетний комплекс, 9 артилерійських засобів, 1 склад боєприпасів та станцію РЕБ противника.
Протягом минулої доби відбулося 24 бойових зіткнення.
Нагадаємо
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.