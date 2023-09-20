Украинская авиация нанесла 20 ударов по врагу - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 20 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Об этом сообщил Генштаб, передает УНН.
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"За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 1 удар по пункту управления, 16 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 - по зенитно-ракетным комплексам противника", - говорится в сообщении.
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В Генштабе добавляют, что подразделениями ракетных войск поражено 3 пункта управления, зенитно-ракетный комплекс, 9 артиллерийских средств, 1 склад боеприпасов и станцию РЭБ противника.
За прошедшие сутки произошло 24 боевых столкновения.
Напомним
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.