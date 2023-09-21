Украинская авиация нанесла 15 ударов по врагу - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Об этом сообщил Генштаб, передает УНН.
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"За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 5 - по зенитно-ракетным комплексам противника", - говорится в сообщении.
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В Генштабе добавляют, что подразделениями ракетных войск поражен 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 11 артиллерийских средств, зенитно-ракетный комплекс “Стрела-10” и станция РЭБ противника.
Также за прошедшие сутки произошло 23 боевых столкновения.
Напомним
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 20 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.