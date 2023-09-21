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Підрозділи "Гвардії наступу" просунулись вглиб оборони росіян на Мелітопольському напрямку

Підрозділи "Гвардії наступу" просунулись вглиб оборони росіян на Мелітопольському напрямку

Київ • УНН

 • 137263 перегляди

КИЇВ. 21 вересня. УНН. На Мелітопольському напрямку підрозділи «Гвардії наступу» просунулись вглиб оборони росіян, а також по фронту, попри потужний спротив та мінування, повідомив виконуючий обов'язки директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович, передає УНН з посиланням на Military Media Center.

Деталі

На Мелітопольському напрямку підрозділи бригад «Гвардії наступу» Національної гвардії витісняють окупантів з позицій та закріплюються на досягнутих рубежах попри потужний опір росіян.

Цитата

"Незважаючи на щільне мінування та інженерне обладнання, а також потужний спротив окупантів, наші підрозділи мали частковий успіх, просунулись як в глибину оборони ворога, так і по фронту", - повідомив Уршалович.

Доповнення

Сили оборони відбили контратаки російських військ на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Продовжують наступальну операцію на південному фланзі поблизу Бахмута. Сили оборони мають успіхи поблизу Андріївки, Одрадівки та Курдюмівки.

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 274 470 осіб, 4638 танків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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