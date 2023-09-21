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Сили оборони мають успіхи поблизу Андріївки, Одрадівки та Курдюмівки

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. Українські військові продовжують наступальну операцію на південному фланзі поблизу Бахмута. Сили оборони мають успіхи поблизу Андріївки, Одрадівки та Курдюмівки. Про це повідомив в ефірі телемарафону начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Ми продовжуємо наступальну операцію на південному фланзі поблизу Бахмута. Маємо успіхи поблизу Андріївки, Одрадівки, а також Курдюмівки. Наші захисники разом з підрозділами контрбатарейної боротьби, разом з підрозділами БПЛА знищили ряд важкої військової техніки, це і танки, і бойові броньовані машини, також БТР», - розповів Євлаш.

Він зазначив, що вдалося знищити одну потужну установку "Піон" 203 мм. Також знищили один БПЛА типу «Ланцет».

Доповнення

Сили оборони відбили контратаки російських військ на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.

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