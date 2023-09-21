Силы обороны имеют успехи вблизи Андреевки, Одрадовки и Курдюмовки
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Украинские военные продолжают наступательную операцию на южном фланге вблизи Бахмута. Силы обороны имеют успехи вблизи Андреевки, Одрадовки и Курдюмовки. Об этом сообщил в эфире телемарафона начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, передает корреспондент УНН.
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«Мы продолжаем наступательную операцию на южном фланге вблизи Бахмута. Имеем успехи вблизи Андреевки, Одрадовки, а также Курдюмовки. Наши защитники вместе с подразделениями контрбатарейной борьбы, вместе с подразделениями БПЛА уничтожили ряд тяжелой военной техники, это и танки, и боевые бронированные машины, также БТР», - рассказал Евлаш.
Он отметил, что удалось уничтожить одну мощную установку "Пион" 203 мм. Также уничтожили один БПЛА типа «Ланцет».
Дополнение
Силы обороны отбили контратаки российских войск на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.