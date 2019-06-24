Подразделение ССО сертифицировали как силы быстрого реагирования НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Впервые в истории подразделение из страны не НАТО, а именно - украинское, прошло сертификацию как силы быстрого реагирования НАТО. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Украинский милитаристский портал.
"Впервые в истории подразделение из страны не НАТО прошло сертификацию как подразделение SOF и имеет право привлекаться в силы быстрого реагирования НАТО (NATO Response Force - NRF). Этой частью стал 140-й центр Сил специальных операций ВС Украины, который проходил соответствующие экзамены в Литве от западных коллег", - говорится в сообщении портала.
NRF были созданы на ноябрьском саммите НАТО в 2002 году в Праге на замену Союзного командования Европы мобильными силами. Первые переговоры о реорганизации мобильных сил НАТО состоялись в августе 2002 года в Варшаве по инициативе министра обороны США Дональда Рамсфелда. NRF находятся в постоянной боевой готовности.
Напомним, в 2017-м ЛитПолУкрбриг приняла участие в сертификационном обучении, по итогам которого было подтверждено приобретение полных операционных возможностей.