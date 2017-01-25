Міноборони: боєготовність Литполукрбриг відповідає стандартам НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Литовсько-польсько-українська бригада взяла участь у сертифікаційному навчанні, за підсумками якого було підтверджено набуття повних операційних спроможностей, передає УНН з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.
Як зазначив командир Литполукрбриг, полковник Зенон Бжушко, згідно з вимогами Технічної угоди між міністерствами оборони країн-учасниць бригада мала пройти сертифікацію до 24 січня 2017 року.
Начальник штабу підполковник ЗС Литовської Республіки Елігіюс Сенуліс розповів, що у грудні минулого року під час багатонаціонального командно-штабного навчання "Common Challenge-16" було перевірено стан бойової готовності бригади за системою оцінки НАТО.
Під час навчання багатонаціональна сертифікаційна група запропонувала певні зміни в операційних процедурах і організаційно-штатній структурі командування бригади, які, як зазначається, були задоволені у визначений термін. Набуття повних операційних спроможностей підтверджено Сертифікаційним листом, підписаним очільниками польським, українським і литовським оборонних відомств.
"Ми набули навички та вміння в системі планування, організації та виконання завдань. За нашими діями в грудні 2016 року спостерігали міністр національної оборони Респубілки Польща Антоній Maцеревич, міністр національної оборони Литовської Республіки Раймундас Каробліс і заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Ігор Долгов. Як результат, вони підписали Сертифікаційного листа, який підтверджує готовність бригади виконувати місії з підтримки миру відповідно до стандартів НАТО", - сказав заступник командира бригади, полковник Володимир Юданов.
З його слів, після опрацювання вимог сертифікаторів "командування Литполукрбриг є цілком боєготовим підрозділом".