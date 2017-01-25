Минобороны: боеготовность ЛитПолУкрбрига соответствует стандартам НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Литовско-польско-украинская бригада приняла участие в сертификационном обучении, по итогам которого было подтверждено приобретение полных операционных возможностей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
Как отметил командир ЛитПолУкрбрига, полковник Зенон Бжушко, согласно требованиям Технического соглашения между министерствами обороны стран-участниц бригада должна была пройти сертификацию до 24 января 2017 года.
Начальник штаба подполковник ВС Литовской Республики Элигиюс Сенулис рассказал, что в декабре прошлого года во время многонационального командно-штабного учения "Common Challenge-16" было проверено состояние боевой готовности бригады по системе оценки НАТО.
Во время учебы многонациональная сертификационная группа предложила некоторые изменения в операционных процедурах и организационно-штатной структуре командования бригады, которые, как отмечается, были удовлетворены в определенный срок. Вступление полных операционных возможностей подтверждено Сертификационным письмом, подписанным руководителями польских, украинских и литовских оборонных ведомств.
"Мы получили навыки и умения в системе планирования, организации и выполнения задач. За нашими действиями в декабря 2016 года наблюдали министр национальной обороны Респубилкы Польша Антоний Maцеревич, министр национальной обороны Литовской Республики Раймундас Кароблис и заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Игорь Долгов. Как результат, они подписали Сертификационное письмо, подтверждающее готовность бригады выполнять миссии по поддержанию мира в соответствии со стандартами НАТО ", - сказал заместитель командира бригады полковник Владимир Юданов.
По его словам, после обработки требований сертификаторов "командование ЛитПолУкрбрига является вполне боеготовым подразделением".