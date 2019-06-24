Підрозділ ССО сертифікували як сили швидкого реагування НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Вперше в історії підрозділ з країни не НАТО, а саме - український, пройшов сертифікацію як сили швидкого реагування НАТО. Про це УНН повідомляє з посиланням на Український мілітарний портал.
"Вперше в історії підрозділ з країни не НАТО пройшов сертифікацію як підрозділ SOF і має право залучатися в Сили швидкого реагування НАТО (NATO Response Force - NRF). Цією частиною став 140-й центр Сил спеціальних операцій ЗС України, що проходив відповідні іспити у Литві від західних колег", - йдеться у повідомленні порталу.
NRF були створені на листопадовому саміті НАТО 2002 у Празі на заміну Союзного Командування Європи Мобільними Силами. Перші перемовини про реорганізації мобільних сил НАТО відбулись у серпні 2002 у Варшаві з ініціативи міністра оборони США Дональда Рамсфелда. NRF перебувають у постійній бойовій готовності.
Нагадаємо, у 2017-у ЛитПолУкрбриг взяла участь у сертифікаційному навчанні, за підсумками якого було підтверджено набуття повних операційних спроможностей.