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Подразделение ПВО сбило российский самолет под Затокой в Одесской области

Киев • УНН

 • 222370 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. Подразделение ПВО под курортной Затокой в Одесской области сбило российский самолет, атаковавший один из объектов военной инфраструктуры. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию ВМС ВС Украины.

Цитата

"Подразделение ПВО под курортной Затокой сбил российский самолет, атаковавший один из объектов военной инфраструктуры. Пилота, который успел катапультироваться, разыскивают", - говорится в сообщении.

Дополнение

По данным Генштаба ВСУ, потери противника с 24 февраля по 4 марта - самолет - 33 ед. (уточняется), вертолетов - 37 ед.

В частности, Вооруженные Силы Украины сбили над Ирпенем самолет российских оккупантов.

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