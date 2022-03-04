Подразделение ПВО сбило российский самолет под Затокой в Одесской области

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"Подразделение ПВО под курортной Затокой сбил российский самолет, атаковавший один из объектов военной инфраструктуры. Пилота, который успел катапультироваться, разыскивают", - говорится в сообщении.

Дополнение

По данным Генштаба ВСУ, потери противника с 24 февраля по 4 марта - самолет - 33 ед. (уточняется), вертолетов - 37 ед.

В частности, Вооруженные Силы Украины сбили над Ирпенем самолет российских оккупантов.



