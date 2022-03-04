Підрозділ ППО збив російський літак під Затокою на Одещині
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Підрозділ ППО під курортною Затокою на Одещині збив російський літак, який атакував один з об’єктів військової інфраструктури. Про це УНН повідомляє з посилання на інформацію ВМС ЗС України.
Цитата
"Підрозділ ППО під курортною Затокою збив російський літак, що атакував один із об’єктів військової інфраструктури. Пілота, який встиг катапультуватися, розшукують", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
За даними Генштабу ЗСУ, втрати противника з 24 лютого по 4 березня - літаків – 33 од. (уточнюється), гелікоптерів – 37 од.
Зокрема, Збройні сили України збили над Ірпенем літак російських окупантів.