Вторгнення РФ в Україну: окупанти втратили вже 9166 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Загальні бойові втрати РФ внаслідок вторгнення в Україну в особовому складі орієнтовно становлять 9166 осіб. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу ЗСУ, втрати противника з 24.02 по 04.03 такі:
особового складу - 9166 осіб,
танків ‒ 251 од,
Бойових броньованих машин ‒ 939 од,
артилерійських систем –105 од,
РСЗВ - 50 од,
засоби ППО - 18 од,
літаків – 33 од (уточнюється),
гелікоптерів – 37 од,
автомобільної техніки - 404 од,
легкі швидкісні катери - 2 од,
цистерн з ППМ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. Бий окупанта! Разом переможемо!" — написали у штабі.
Нагадаємо
Дев'ятий день окупанти продовжують вести вогонь по цивільних будівлях, людях та інфраструктурі.