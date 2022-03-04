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Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт
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Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

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Російське вторгнення: актуальна обстановка на ранок п'ятниці

Російське вторгнення: актуальна обстановка на ранок п'ятниці

Київ • УНН

 • 612271 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Дев'ятий день окупанти продовжують вести вогонь по цивільних будівлях, людях та інфраструктурі. Цієї ночі противник обстріляв Запорізьку АЕС та спричинив пожежу. Про це інформує УНН.

Деталі

Почалася дев’ята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Основні зусилля окупантів зосереджено на оточенні Києва та послабленні спротиву в заблокованих населених пунктах.

Окупаційні війська почали підготовку перекидання додаткових сил і засобів з Південного та Східного військових округів. Другі ешелони та більша частина оперативних резервів угруповань окупантів введено в операцію.

Волинь - противник силами двох БТГр перейшов до оборонних дій в районах населених пунктів Поліське та Кухарі.

Полісся - угруповання окупантів, що складається з військових частин Східного воєнного округу силами до п’ятнадцяти БТГр проводить наступальну операцію у смузі Козаровичи, Вишгород Фастів, Обухів, зосередження зусиль на напрямку Бишів, Українка. У боротьбі за рубежі в районі населених пунктів Поліське, Кухарі, Бородянка, Бишів, Гореничі, Демидів ворог частково втратив наступальний потенціал. Основні сили противника блоковано та зупинено в районі Макарова. Окупанти відійшли від Бучі та аеродрому Гостомель.

На Сіверському напрямку угрупування військ Центрального воєнного округу силами до чотирнадцяти БТГр, а також 14 армійського округу Північного флоту проводить наступальну операцію у смузі Остер, Зазим’я; Березань, Вишеньки, зосереджуючи зусилля на напрямках Києва. Одночасно ворог проводить перегрупування з метою продовжити наступ у напрямку Броварів.

Слобожанщина - угруповання військ Західного воєнного округу силами до шістнадцяти БТГр проводить наступальну операцію, зосереджуючи зусилля на напрямку Новомосковська. Блокує Харків з півночі. Захопив Балаклею. Противник не досягнув успіху в районі Охтирки і зосередив основні сили в районі Гадяча та Зіньківа.

На Донецькому напрямку угрупування ворога силами 1 та 2 армійських корпусів посилені сімома БТГр зі складу 8 армії продовжує наступальні дії для розвитку тактичного успіху на Новоайдарському, Волноваському та Маріупольському напрямках, вийшов до населеного пункту Новоолександрівка. Маючи значну перевагу в техніці, противник оточив Маріуполь.

На Луганському напрямку веде бойові дії в напрямку н.п. Старобільськ.

На Таврійському напрямку противник, силами до п’ятнадцяти БТГр зосередив зусилля на напрямку Миколаїв – Вознесенськ. Після перегрупування та введення частини оперативних резервів у складі до БТГр продовжує наступ у напрямку Запоріжжя, частиною сил – на Маріуполь. Відзначено введення в операцію десантно-штурмових підрозділів ЗС РФ у напрямку на Миколаїв.

Окупанти були зупинені на Миколаївському напрямку, але мали частковий успіх на напрямку Вознесенська.
Відмічено переміщення великої кількості автомобільної техніки з тимчасово окупованої території Криму, в якій окупанти здійснюють перевезення злочинців з місць виконання покарань для організації безладів у Миколаївській області.

В Чорному морі морське угруповання російських окупантів виведено з морських баз із завданням уражати надводні сили угруповання різнорідних сил українських ВМС.

Одночасно, противник продовжує підготовку до висадки морського десанту в районах Затока, Чорноморськ. Прикриття груп здійснює загін кораблів вогневої підтримки і ракетна катерна ударна група.

Для подавлення системи протидесантної оборони України на чорноморському узбережжі відмічено залучення бомбардувальників Су-24М та зафіксовано скидання касетних бомб РБК-500. Прикриття забезпечували винищувачі Су-30СМ.
На всіх напрямках противник має втрати, демотивовані окупанти здаються в полон та кидають техніку. Ці трофеї допомагають бити російських загарбників.

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