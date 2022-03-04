Российское вторжение: актуальная обстановка на утро пятницы

Детали

Началась девятая эпоха героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Основные усилия оккупантов сосредоточены на окружении Киева и ослаблении сопротивления в заблокированных населенных пунктах.

Оккупационные войска начали подготовку переброски дополнительных сил и средств из Южного и Восточного военных округов. Вторые эшелоны и большая часть оперативных резервов группировок оккупантов введены в операцию.

Волынь - противник силами двух БТГр перешел к оборонительным действиям в районах населенных пунктов Полесское и Повара.

Полесье - группировки оккупантов, состоящей из воинских частей Восточного военного округа силами до пятнадцати БТГр проводит наступательную операцию в полосе Козаровичи, Вышгород Фастов, Обухов, сосредоточение усилий на направлении Бышев, Украинка. В борьбе за рубежи в районе населенных пунктов Полесское, Повара, Бородянка, Бышев, Гореничи, Демидов враг частично потерял наступательный потенциал. Основные силы противника блокирован и остановлен в районе Макарова. Оккупанты отошли от Бучи и аэродрома Гостомель.

На Северском направлении группировка войск Центрального военного округа силами до четырнадцати БТГр, а также 14 армейского округа Северного флота проводит наступательную операцию в полосе Остер, Зазимье; Березань, Вишенки, сосредоточивая усилия на направлениях Киева. Одновременно враг проводит перегруппировку с целью продолжить наступление в направлении Броваров.

Слобожанщина - группировки войск Западного военного округа силами до шестнадцати БТГр проводит наступательную операцию, сосредоточив усилия на направлении Новомосковска. Блокирует Харьков с севера. Захватил Балаклею. Противник не достиг успеха в районе Ахтырки и сосредоточил основные силы в районе Гадяча и Зенькова.

На Донецком направлении группировки врага силами 1 и 2 армейских корпусов усиленные семью БТГр из состава 8 армии продолжает наступательные действия для развития тактического успеха на Новоайдарском, Волновахском и Мариупольском направлениях, вышел до населенного пункта Новоалександровка. Имея значительное преимущество в технике, противник окружил Мариуполь.

На Луганском направлении ведет боевые действия в направлении н. П. Старобельск.

На Таврическом направлении противник, силами до пятнадцати БТГр сосредоточил усилия на направлении Николаев - Вознесенск. После перегруппировки и ввода оперативных резервов в составе до БТГр продолжает наступление в направлении Запорожья, частью сил - на Мариуполь. Отмечен ввод в операцию десантно-штурмовых подразделений ВС РФ по направлению на Николаев.

Оккупанты были остановлены на Николаевском направлении, но имели частичный успех на направлении Вознесенска.

Отмечено перемещение большого количества автомобильной техники с временно оккупированной территории Крыма, в которой оккупанты осуществляют перевозку преступников из мест исполнения наказаний для организации беспорядков в Николаевской области.

В Черном море морская группировка русских оккупантов выведена из морских баз с задачей поражать надводные силы группировки разнородных сил украинских ВМС.

Одновременно, противник продолжает подготовку к высадке морского десанта в районах Затока, Черноморск. Прикрытие групп осуществляет отряд кораблей огневой поддержки и ракетная катерная ударная группа.

Для подавления системы противодесантной обороны Украины на черноморском побережье отмечено привлечение бомбардировщиков Су-24М и зафиксирован сброс кассетных бомб РБК-500. Прикрытие обеспечивали истребители Су-30СМ.

На всех направлениях противник несет потери, демотивированы оккупанты сдаются в плен и бросают технику. Эти трофеи помогают бить русских захватчиков.