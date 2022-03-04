Вторжение РФ в Украину: оккупанты потеряли уже 9166 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Общие боевые потери РФ вследствие вторжения в Украину в личном составе ориентировочно составляют 9166 человек. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба ВСУ, потери противника с 24.02 по 04.03 такие:
личного состава - 9166 человек,
танков ‒ 251 ед.,
боевых бронированных машин ‒ 939 ед.,
артиллерийских систем -105 ед,
РСЗО - 50 ед.,
средств ПВО - 18 ед.,
самолетов - 33 ед. (уточняется),
вертолетов - 37 ед,
автомобильной техники - 404 ед.,
легкие скоростные катера - 2 ед.,
цистерн с ГСМ - 60.,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 3.
"Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий. Бей оккупанта! Вместе победим!"— написали в штабе.
Напомним
Девятый день оккупанты продолжают вести огонь по гражданским зданиям, людям и инфраструктуре.