Вторжение РФ в Украину: оккупанты потеряли уже 9166 человек

Детали

По данным Генштаба ВСУ, потери противника с 24.02 по 04.03 такие:

личного состава - 9166 человек,

танков ‒ 251 ед.,

боевых бронированных машин ‒ 939 ед.,

артиллерийских систем -105 ед,

РСЗО - 50 ед.,

средств ПВО - 18 ед.,

самолетов - 33 ед. (уточняется),

вертолетов - 37 ед,

автомобильной техники - 404 ед.,

легкие скоростные катера - 2 ед.,

цистерн с ГСМ - 60.,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 3.

"Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий. Бей оккупанта! Вместе победим!"— написали в штабе.

Напомним

Девятый день оккупанты продолжают вести огонь по гражданским зданиям, людям и инфраструктуре.