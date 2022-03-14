Подрывают продовольственную безопасность в Украине и мире: в разведке заявили, что оккупанты прицельно бьют по с/х технике

Детали

Как сообщили в разведке, оккупанты целенаправленно уничтожают сельскохозяйственную технику в Украине. Систематически такие действия зафиксировано в Броварском районе (Киевская область), Мелитопольском районе (Запорожская область), Прилуцком, Нежинском, Новгород-Северском районах (Черниговская область). В ряде районов Херсонской и Харьковской областей.

Также сельскохозяйственная техника массово реквизируется захватчиками для проведения инженерных работ, построения укреплений и для использования в качестве тягачей для бронетехники. К этим работам принудительно привлекается местное население в оккупированных населенных пунктах.

Из последних сообщений: ночью 13 марта в населенных пунктах Чупаховка и Оленинское Ахтырского района (Сумская область) нанесен прицельный авиационно-бомбовый удар по местам хранения сельхозтехники. В результате удара, вся техника, более 30 единиц, была уничтожена.

Добавим

По данным ГУР, такие действия врага свидетельствуют о следующем:

Происходит целенаправленное уничтожение врагом сельскохозяйственной техники. Это поставит под угрозу проведение посевной кампании в весенний период. Что может привести к гуманитарному кризису в отдельных регионах нашего государства.

Ставится под угрозу продовольственная безопасность не только Украины. Наше государство - один из основных поставщиков многих видов сельскохозяйственных культур на рынки Европы и Китая.

Оккупанты продолжают практику нанесения ударов по гражданским объектам. Этим грубо нарушая фундаментальные принципы международного гуманитарного права.

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