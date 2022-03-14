Підривають продовольчу безпеку в Україні і світі: у розвідці заявили, що окупанти прицільно б'ють по с/г техніці
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Російські військові цілеспрямовано знищують сільськогосподарську техніку в Україні. Як повідомили у Головному управлінні розвідки, це поставить під загрозу проведення посівної кампанії у весняний період, що може призвести до гуманітарної кризи у окремих регіонах нашої держави, передає УНН.
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Як повідомили у розвідці, окупанти цілеспрямовано знищують сільськогосподарську техніку в Україні. Систематичні випадки таких дій зафіксовано в Броварському районі (Київська область), Мелітопольському районі (Запорізька область), Прилуцькому, Ніжинському, Новгород-Сіверському районах (Чернігівська область). В низці районів Херсонської та Харківської областей.
Також сільськогосподарська техніка масово реквізується загарбниками для проведення інженерних робіт, побудови укріплень та для використання в якості тягачів для бронетехніки. До цих робіт примусово залучається місцеве населення в окупованих населених пунктах.
З останніх повідомлень: вночі 13 березня у населених пунктах Чупахівка та Оленинське Охтирського району (Сумська область) завдано прицільного авіаційно-бомбового удару по місцях зберігання сільгосптехніки. В результаті удару, всю техніку, понад 30 одиниць, було знищено.
Додамо
За даними ГУР, такі дії ворога свідчать про наступне:
Відбувається цілеспрямоване знищення ворогом сільськогосподарської техніки. Це поставить під загрозу проведення посівної кампанії у весняний період. Що може призвести до гуманітарної кризи у окремих регіонах нашої держави.
Ставиться під загрозу продовольча безпека не тільки України. Наша держава – один з основних постачальників багатьох видів сільськогосподарських культур на ринки Європи та Китаю.
Окупанти продовжують практику нанесення ударів по цивільних об’єктах. Цим грубо порушуючи фундаментальні принципи міжнародного гуманітарного права.
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