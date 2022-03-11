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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Зеленський: на всій нашій землі, що б там не було, маємо зробити повноцінну посівну кампанію

Зеленський: на всій нашій землі, що б там не було, маємо зробити повноцінну посівну кампанію

Київ • УНН

 • 148540 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. Посівна цієї весни має відбутись на всій українській землі настільки, наскільки це можливо. Про це у відеозверненні в п’ятницю заявив Президент Володимир Зеленський, пише УНН.

Цитата

“Сьогодні вранці на щоденній селекторній нараді мені поставили питання. Логічне. Зважаючи на весну. Що з посівною? Як її починати – і особливо у тих районах, які тимчасово окуповані? Моя відповідь дуже проста: на всій нашій землі, що б там не було, маємо цієї весни, як і будь-якої весни, зробити повноцінну посівну кампанію. Настільки, наскільки це можливо. Бо це – про життя. Про наше життя. Про наші мрії. Про наше майбутнє. А отже, і про нашу перемогу”, - сказав Президент.

Деталі

Зі слів Глави держави, коли захищаємо свободу, кожен має бути – як повноцінна армія. Робити на своєму місці усе, що можливо, щоб отримати результат, на який всі заслуговуємо. Щоб здобути перемогу.

“Обовʼязково триматися. Обовʼязково боротися. Обовʼязково віддавати всі сили.
З таким сусідом – легко не буде. Але з нами – також. Як вже зʼясувалося. Слава Україні!”, - додав Глава держави.

Додамо

Як заявив напередодні міністр оборони Олексій Резніков, Україна переможе Росію, тільки якщо економіка буде працювати і створюватиме відповідні можливість для оборони.

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