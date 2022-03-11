Зеленский: на всей нашей земле, что бы там ни было, должны сделать полноценную посевную кампанию

Цитата

“Сегодня утром на ежедневном селекторном совещании мне задали вопрос. Логический. Ввиду весны. Что с посевной? Как ее начинать - и особенно в тех районах, которые временно оккупированы? Мой ответ очень прост: на всей нашей земле, что бы там ни было, должны этой весной, как и любой весной, сделать полноценную посевную кампанию. Настолько, насколько это возможно. Потому что это - о жизни. О нашей жизни. О наших мечтах. О нашем будущем. А значит, и о нашей победе”, - сказал Президент.

Детали

Со слов Главы государства, когда защищаем свободу, каждый должен быть - как полноценная армия. Делать на своем месте все, что возможно, чтобы получить результат, которого все заслуживаем. Чтобы одержать победу.

"Обязательно держаться. Обязательно бороться. Обязательно отдавать все силы. С таким соседом - легко не будет. Но с нами - тоже. Как уже выяснилось. Слава Украине!" - добавил Глава государства.

Добавим

Как заявил накануне министр обороны Алексей Резников, Украина победит Россию, только если экономика будет работать и создавать соответствующие возможности для обороны.