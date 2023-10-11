Взрывал автозаправки и железнодорожные пути: правоохранители задержали в Харькове диверсанта.
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Полиция совместно с СБУ задержали в Харькове диверсанта, который причастен к по меньшей мере трем подрывам автозаправки и железнодорожных путей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главу МВД Игоря Клименко и пресс-службу СБУ.
Детали
Правоохранители задержали 54-летнего харьковчанина. По указанию российской спецслужбы он готовил подрывы двух автозаправочных станций в Харькове и в других регионах Украины.
Информация о подрывах на АЗС в Харькове начала поступать с марта 2023 года. В августе этого года неизвестный взорвал еще и железную дорогу, повредив полотно.
Злоумышленник использовал самодельные взрывные устройства, которые хранил в специально оборудованном тайнике на территории одного из лесных массивов Харьковщины.
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Согласно замыслу российской военной разведки подрывы резервуаров с горючим на АЗС должны были привести к многочисленным жертвам среди гражданского населения и распространению панических настроений в приграничных регионах.
Правоохранители задержали фигуранта "на горячем" во время закладки им взрывчатки под бочку с газом на одной из харьковских автозаправочных станций. При задержании злоумышленника было деактивировано его взрывное устройство, которое состояло из 2,5 кг пластида и часового механизма с электродетонатором.
Также разоблачены факты причастности задержанного к совершению серии других диверсий на Харьковщине. Среди них - подрыв пути на железнодорожной станции и взрывы на двух местных автозаправочных станциях.
По данным следствия, вражеским диверсантом оказался экс-сотрудник расформированной милиции, который через суд пытался восстановиться на прежней должности. После начала полномасштабного вторжения РФ он был дистанционно завербован представителем российской военной разведки.
Во время обысков было обнаружено почти 5 кг пластида, детонаторы, часовой механизм к взрывчатке, 2 боевые гранаты Ф-1 и РГД-5, револьвер, почти 900 тыс. наличных в гривневом эквиваленте.
Следователи Службы безопасности планируют сообщить задержанному о подозрении по ст. 113 и ст. 263 Уголовного кодекса Украины.