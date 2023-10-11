Взрывал автозаправки и железнодорожные пути: правоохранители задержали в Харькове диверсанта.

КИЕВ. 11 октября. УНН. Полиция совместно с СБУ задержали в Харькове диверсанта, который причастен к по меньшей мере трем подрывам автозаправки и железнодорожных путей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главу МВД Игоря Клименко и пресс-службу СБУ.