Підривав автозаправки та залізничні колії: правоохоронці затримали у Харкові диверсанта
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Поліція спільно з СБУ затримали у Харкові диверсанта, який причетний до щонайменше трьох підривів автозаправки та залізничних колії. Про це повідомляє УНН із посиланням на голову МВС Ігоря Клименка та пресслужбу СБУ.
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Правоохоронці затримали 54-річного харків’янина. За вказівкою російської спецслужби він готував підриви двох автозаправних станцій у Харкові та в інших регіонах України.
Інформація про підриви на АЗС у Харкові почала надходити з березня 2023 року. У серпні цього року невідомий підірвав ще й залізну колію, пошкодивши полотно.
Зловмисник використовував саморобні вибухові пристрої, які зберігав у спеціально облаштованому схроні на території одного з лісових масивів Харківщини.
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Відповідно до задуму російської воєнної розвідки підриви резервуарів з пальним на АЗС мали призвести до численних жертв серед цивільного населення та поширення панічних настроїв у прикордонних регіонах.
Правоохоронці затримали фігуранта «на гарячому» під час закладання ним вибухівки під бочку з газом на одній із харківських автозаправних станцій. При затриманні зловмисника було деактивовано його вибуховий пристрій, який складався з 2,5 кг пластиду та годинникового механізму з електродетонатором.
Також викрито факти причетності затриманого до вчинення серії інших диверсій на Харківщині. Серед них – підрив колії на залізничній станції та вибухи на двох місцевих автозаправних станціях.
За даними слідства, ворожим диверсантом виявився ексспівробітник розформованої міліції, який через суд намагався поновитися на колишній посаді. Після початку повномасштабного вторгнення рф він був дистанційно завербований представником російської воєнної розвідки.
Під час обшуків було виявлено майже 5 кг пластиду, детонатори, годинниковий механізм до вибухівки, 2 бойові гранати Ф-1 та РГД-5, револьвер, майже 900 тис. готівки у гривневому еквіваленті.
Слідчі Служби безпеки планують повідомити затриманому про підозру за ст. 113 та ст. 263 Кримінального кодексу України.