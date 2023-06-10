Подрыв Каховской ГЭС: уровень воды подтопления уменьшился на 27 см - ОВА

Цитата

“Площадь затопленных территорий уменьшилась практически вдвое. Вода отошла из Николаевки, Львова и Ольговки Бориславского района”, - говорится в сообщении.

Детали

До сих пор подтопленными остаются 32 населенных пункта на правобережье, под водой находятся 3 784 жилых дома.

В течение дня эвакуировали 2 699 человек, из них 178 детей и 67 маломобильных лиц.

На временно оккупированном левом берегу ситуация остается критической. Затоплено 14 населенных пунктов. Эвакуационные мероприятия оккупационные власти не проводят.

Напомним

Уровень воды в Каховском водохранилище в течение следующих семи дней будет падать в среднем до 6 сантиметров в часы.