Подрыв Каховской ГЭС: уровень воды подтопления уменьшился на 27 см - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. По сравнению с утром средний уровень подтоплений уменьшился на 27 см и сейчас составляет 4,45 м. Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
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“Площадь затопленных территорий уменьшилась практически вдвое. Вода отошла из Николаевки, Львова и Ольговки Бориславского района”, - говорится в сообщении.
Детали
До сих пор подтопленными остаются 32 населенных пункта на правобережье, под водой находятся 3 784 жилых дома.
В течение дня эвакуировали 2 699 человек, из них 178 детей и 67 маломобильных лиц.
На временно оккупированном левом берегу ситуация остается критической. Затоплено 14 населенных пунктов. Эвакуационные мероприятия оккупационные власти не проводят.
Напомним
Уровень воды в Каховском водохранилище в течение следующих семи дней будет падать в среднем до 6 сантиметров в часы.