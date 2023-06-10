Підрив Каховської ГЕС: рівень води підтоплення зменшився на 27 см - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Порівняно з ранком середній рівень підтоплень зменшився на 27 см і зараз становить 4,45 м. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
Цитата
“Площа затоплених територій зменшилась практично вдвічі. Вода відійшла з Миколаївки, Львова та Ольгівки Бориславсього району”, - йдеться у повідомленні.
Деталі
Досі підтопленими залишаються 32 населених пункти на правобережжі.Під водою знаходяться 3 784 житлові будинки.
Протягом дня евакуювали 2 699 людей, з них 178 дітей та 67 маломобільних осіб.
На тимчасово окупованому лівому березі ситуація залишається критичною. Затоплено 14 населених пунктів. Евакуаційні заходи окупаційна влада не проводить.
Нагадаємо
Рівень води в Каховському водосховищі впродовж наступних семи днів буде падати в середньому до 6 сантиметрів на годин.