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Підрив Каховської ГЕС: рівень води підтоплення зменшився на 27 см - ОВА

Київ • УНН

 • 235758 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. Порівняно з ранком середній рівень підтоплень зменшився на 27 см і зараз становить 4,45 м. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

Підрив Каховської ГЕС: рівень води підтоплення зменшився на 27 см - ОВА

Цитата 

“Площа затоплених територій зменшилась практично вдвічі. Вода відійшла з Миколаївки, Львова та Ольгівки Бориславсього району”, - йдеться у повідомленні.

Деталі 

Досі підтопленими залишаються 32 населених пункти на правобережжі.Під водою знаходяться 3 784 житлові будинки.

Протягом дня евакуювали 2 699 людей, з них 178 дітей та 67 маломобільних осіб.

На тимчасово окупованому лівому березі ситуація залишається критичною. Затоплено 14 населених пунктів. Евакуаційні заходи окупаційна влада не проводить.

Нагадаємо 

Рівень води в Каховському водосховищі впродовж наступних семи днів буде падати в середньому до 6 сантиметрів на годин.

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