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Рівень води в Каховському водосховищі буде падати до 6 сантиметрів на годину впродовж тижня - Укргідроенерго

Київ • УНН

 • 358810 перегляди

КИЕВ. 10 июня. УНН. Рівень води в Каховському водосховищі впродовж наступних семи днів буде падати в середньому до 6 сантиметрів на годину, станом на другу годину дня він вже складає 10,07 метра та 4,6 метри на позначці "Херсон", передає УНН з посиланням на Укргідроенерго.

Рівень води в Каховському водосховищі буде падати до 6 сантиметрів на годину впродовж тижня - Укргідроенерго

Цитата

"З 8 до 14 години 10 червня рівень води в Дніпрі на позначці "Херсон" знизився на 11 сантиметрів і становить 4,6 метра. За цей же період рівень води в Каховському водосховищі зменшився на 35 сантиметрів до рівня 10,07 метра (середній показник відпливу становить 5-6 сантиметрів на годину). За прогнозами, така динаміка буде продовжуватися впродовж 6-7 днів", - йдеться в повідомленні. 

Доповнення

За попередніми прогнозами навіть при спрацюванні до нульової відмітки, залишиться русло річки Дніпро на місці Каховського водосховища завширшки до 1 кілометра та глибиною 6-7 метрів.

Прогнози щодо глибини русла річки в Укргідроенерго зробили побачивши характер руйнування станції. Це дало розуміння, де була закладена вибухівка і як підірвали станцію, і під яким кутом могли зруйнувати греблю під водою в нижній відмітці.

Наразі з Каховського водосховища після підриву дамби ГЕС втрачено понад третину накопиченої під час водопілля води.

Станом на 8:00 9 червня рівень Каховського водосховища в районі Нікополя становив 11,74 м.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Після підриву Каховська ГЕС зміщена зі своєї осі, її демонтують - Укргідроенерго

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