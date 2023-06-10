Уровень воды в Каховском водохранилище будет падать до 6 сантиметров в час в течение недели - Укргидроэнерго
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Уровень воды в Каховском водохранилище в течение следующих семи дней будет падать в среднем до 6 сантиметров в час, по состоянию на два часа дня он уже составляет 10,07 метра и 4,6 метра на отметке "Херсон", передает УНН со ссылкой на Укргидроэнерго.
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"С 8 до 14 часов 10 июня уровень воды в Днепре на отметке "Херсон" снизился на 11 сантиметров и составляет 4,6 метра. За этот же период уровень воды в Каховском водохранилище уменьшился на 35 сантиметров до уровня 10,07 метра (средний показатель оттока составляет 5-6 сантиметров в час). По прогнозам, такая динамика будет продолжаться в течение 6-7 дней", - говорится в сообщении.
Дополнение
По предварительным прогнозам даже при срабатывании до нулевой отметки, останется русло реки Днепр на месте Каховского водохранилища шириной до 1 километра и глубиной 6-7 метров.
Прогнозы относительно глубины русла реки в Укргидроэнерго сделали увидев характер разрушения станции. Это дало понимание, где была заложена взрывчатка и как взорвали станцию, и под каким углом могли разрушить плотину под водой в нижней отметке.
В настоящее время из Каховского водохранилища после подрыва дамбы ГЭС потеряно более трети накопленной во время половодья воды.
По состоянию на 8:00 9 июня уровень Каховского водохранилища в районе Никополя составлял 11,74 м.
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