Подрыв Каховской ГЭС: ООН заявляет, что россия не пускает ее представителей на левобережье Херсонщины

Детали

Заместитель генерального секретаря ООН заявил, что рф не предоставила представителям организации возможность помочь жителям оккупированного левобережья Херсонщины.

Гриффитс сообщил, что в среду, 7 июня, встретился с послом россии в оон василем небензей, чтобы попросить кремль предоставить командам организации доступ на оккупированную территорию, чтобы иметь возможность помочь украинцам в захваченных регионах.

"Во время разговора мы предоставили им детали, чтобы дать возможность москве принять решение, которое, как мы надеемся, будет положительным. Надеюсь, это произойдет", - сказал он.

Гриффитс рассказал, что на подконтрольной Украине территории ООН смогла охватить помощью около 30 тысяч населения.

По его словам, организация также, вероятно, будет обращаться со специальным призывом о предоставлении Украине дополнительных средств для борьбы с последствиями подрыва дамбы. В то же время, по словам Гриффитса, об этом будут говорить через несколько недель, когда последствия для экономики, окружающей среды и здоровья населения пострадавших регионов станут более понятными.

Напомним

Верховная Рада приняла постановление об обращении к ООН, парламентам и правительствам ее государств-членов, международным организациям и их парламентским ассамблеям из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС.